В Челябинске из-за сильной оттепели начали закрывать катки

Как уточнили в управлении культуры города, каток в Горсаду Пушкина закрыли сразу на два дня — на 4 и 5 января.
Накануне по той же причине закрыли горки на площади Революции и в парке Гагарина. А сегодня в главный ледовый городок и вовсе перестали пускать посетителей.
Ещё из-за «плюса» на термометрах стал липким снег, и челябинцы принялись лепить снеговиков. Любопытная картина развернулась в парке Гагарина.
А катки в парках Терешковой и Гагарина будут работать даже при небольших плюсовых температурах благодаря специальной технике, которая выравнивает лёд.
Судя по прогнозу, потепление задержится ещё на сутки, а потом в регионе ударят морозы.