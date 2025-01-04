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В Челябинске из-за сильной оттепели начали закрывать катки

На фоне установления плюсовой температуры воздуха в Челябинске начали закрывать катки. Первым для посетителей в субботу, 4 января, катание на коньках стало недоступно в Городском саду имени Пушкина.

Сейчас в Ричмонде: -2° 6 м/с 43% 759 мм рт. ст. +2°
Источник: управление культуры города Челябинска

Как уточнили в управлении культуры города, каток в Горсаду Пушкина закрыли сразу на два дня — на 4 и 5 января.

Накануне по той же причине закрыли горки на площади Революции и в парке Гагарина. А сегодня в главный ледовый городок и вовсе перестали пускать посетителей.

Ещё из-за «плюса» на термометрах стал липким снег, и челябинцы принялись лепить снеговиков. Любопытная картина развернулась в парке Гагарина.

А катки в парках Терешковой и Гагарина будут работать даже при небольших плюсовых температурах благодаря специальной технике, которая выравнивает лёд.

Судя по прогнозу, потепление задержится ещё на сутки, а потом в регионе ударят морозы.