Вирусолог Альтштейн прокомментировал новость об угрозе эпидемии гриппа H1N1

— Этот вирус — H1N1 — давно с нами. Иногда от него умирают люди, это правда, особенно пожилые. Но в целом он для нас привычен, мы его знаем. Против него нужно вакцинироваться каждый год, но ничего особенного не происходит, угрозы нет. Эпидемии ждать не нужно. Вспышки гриппа происходят каждую зиму, в разные сезоны по-разному, — прокомментировал вирусолог.