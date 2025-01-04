Вирусолог Альтштейн прокомментировал новость об угрозе эпидемии гриппа H1N1

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что в России не ожидается эпидемии штамма вируса гриппа A (H1N1)2009. Однако он посоветовал всем, особенно пожилым людям, сделать прививку от гриппа.
— Этот вирус — H1N1 — давно с нами. Иногда от него умирают люди, это правда, особенно пожилые. Но в целом он для нас привычен, мы его знаем. Против него нужно вакцинироваться каждый год, но ничего особенного не происходит, угрозы нет. Эпидемии ждать не нужно. Вспышки гриппа происходят каждую зиму, в разные сезоны по-разному, — прокомментировал вирусолог.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России. В ведомстве уточнили, что активность вирусов гриппа растет, и на доминирующей позиции — A (H1N1)2009. Однако рост заболеваемости ОРВИ характерен для этого времени года, отметили в ведомстве.
Добавим, штамм A (H1N1)2009 чаще вызывает тяжелые случаи заболеваний и может приводить к серьезным легочным осложнениям. Вирус гриппа может быстро прогрессировать, и в течение 24 часов есть риск возникновения пневмонии. Именно она составляет 65% всех осложнений, иногда приводя к летальным исходам. В Роспотребнадзоре отмечают, что самый надежный способ профилактики гриппа — вакцинация.