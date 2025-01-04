10 трендов 2024 года, за которые вас назовут «колхозом» в 2025-м: очистите шкаф заранее

Мода меняется так быстро, что за ней трудно угнаться. Тренды, которые вчера казались ультрасовременными, завтра могут вызвать лишь насмешки. Если вы не хотите оказаться в списке «вчерашних», пора узнать, что из популярного в 2024 году утратит актуальность в 2025-м. Мы собрали для вас подробный гид, чтобы вы могли заранее адаптировать гардероб и избежать модных ошибок.