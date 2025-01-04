В Омске жители Амурского поселка могли на сутки остаться без тепла

Вчера вечером без тепла и горячей воды остались жители микрорайона Амурский. Под отключение попали около 500 объектов, включая жилые дома. Причиной стала аварийная остановка одной из котельных ООО «ТГКом».
Ремонтные работы могли растянуться до сегодняшнего вечера. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, аварию уже удалось устранить. Сейчас тепло и горячая вода поступают в дома.
Также Сергей Шелест напомнил омичам телефон Единой диспетчерской службы, куда следует сообщать о коммунальных авариях. Звонки по телефону 78−78−78 принимаются в круглосуточном режиме.