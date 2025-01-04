Хабаровского вратаря Дамира Шаймарданова признали лучшим игроком матча в Челябинске

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей с Дальнего Востока, победную точку в противостоянии поставил капитан «Амура» Евгений Грачев, передачу, кстати, сотую в своей карьере, ему отдал Олег Ли, а вот лучшим игроком этого матча болельщики признали молодого голкипера Дамира Шамарданова.
Несмотря на то, что Дамир пропустил две шайбы, он действительно сделал немало для того, чтобы его команда победила. Например, сделал 36 сэйвов за игру. Его результативность составила 94,7% отраженных бросков, а броски были очень непростые. Конкуренцию вратарю составили Евгений Грачев, Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Кэм Ли.