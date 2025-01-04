Хабаровского вратаря Дамира Шаймарданова признали лучшим игроком матча в Челябинске

Несмотря на то, что Дамир пропустил две шайбы, он действительно сделал немало для того, чтобы его команда победила. Например, сделал 36 сэйвов за игру. Его результативность составила 94,7% отраженных бросков, а броски были очень непростые. Конкуренцию вратарю составили Евгений Грачев, Алекс Гальченюк, Александр Щемеров и Кэм Ли.