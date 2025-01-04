«Газета.Ru» протестировала «трикладушку» Huawei Mate XT по цене трех iPhone

Еще одно слабое место складных смартфонов — их камеры, так как уместить серьезную оптику в тонкий корпус зачастую невозможно, а с учетом того, что перед нами самый тонкий смартфон в мире, по идее, качество фото должно оставлять лучшего. К большому удивлению, Huawei Mate XT предлагает одни из лучших камер не только среди складных смартфонов, — он может посоревноваться даже с моноблоками. Все потому, что тонкий гаджет оснастили большим блоком с камерами (он не учитывается при подсчете толщины смартфона).