Дорожники круглосуточно убирают снег с улиц Иркутска

В Иркутске в круглосуточном режиме идет уборка улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации на дорогах работает более сотни специалистов и 50 единиц техники. В ночное время, когда на дорогах мало машин производят вывоз снега и обрабатывают проезжую часть от обледенения. Днем дорожники по традиции чистят тротуары, пешеходные зоны, дорожки и остановки.
— Продолжаем комплексную очистку улиц города. Ночью снег вывозили с объездной дороги микрорайонов Первомайский и Университетский, с улиц Карла Маркса, 3-го Июля, Ржанова, Волжской, Байкальской, Сергеева, Старо-Кузьмихинской, Баумана, Профсоюзной, из микрорайона Синюшина гора, переулка Спортивный, проспекта Маршала Жукова. Днем ведется работа по уборке тротуаров и пешеходных зон от снега и наледи как механизированным, так и ручным способом, — прокомментировали в МУП «Иркутскавтодор».
На Декабрьских Событий, Тимирязева, Трактовая, Карла Маркса очистили пешеходные дорожки. Такие же работы провели на площади у Вечного огня и микрорайоне Юбилейный. Помимо перечисленного, идет уборка лестниц и проходов на мостах областного центра. Городские парки и скверы очищают восемь машин спецтехники и более 90 специалистов.