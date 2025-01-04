Дорожники круглосуточно убирают снег с улиц Иркутска

В Иркутске в круглосуточном режиме идет уборка улиц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации на дорогах работает более сотни специалистов и 50 единиц техники. В ночное время, когда на дорогах мало машин производят вывоз снега и обрабатывают проезжую часть от обледенения. Днем дорожники по традиции чистят тротуары, пешеходные зоны, дорожки и остановки.