4 января Джанкой и Феодосия частично остались без воды

Ориентировочно с 16:00 до 19:00 в Джанкое ограничат водоснабжение на улицах Перекопской, Кирова, а также в переулках Перекопский и Тупиковый. Кроме того, не будет воды на участке от улицы Ярмарочной до улицы Толстого.