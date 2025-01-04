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4 января Джанкой и Феодосия частично остались без воды

В субботу, 4 января, в связи с аварийно-ремонтными работами в Джанкое и Феодосии будет ограничено водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

По данным предприятия, до 12:00 в Феодосии не будет воды на улицах Галерейной и Советской, а также в переулке Галерейный.

Ориентировочно с 16:00 до 19:00 в Джанкое ограничат водоснабжение на улицах Перекопской, Кирова, а также в переулках Перекопский и Тупиковый. Кроме того, не будет воды на участке от улицы Ярмарочной до улицы Толстого.

Ранее сообщалось, что в прошлом году для предприятия «Вода Крыма» закупили 15 единиц спецтехники и служебного транспорта. В ближайшее время приобретут ещё три единицы техники.

ЖКХ