46-летняя нижегородка вышла в финал конкурса красоты «Миссис Мира»

В финал одного из самых престижных конкурсов красоты для замужних женщин «Миссис мира» вышла жительница Нижегородской области.
Организаторы конкурса с российской стороны сообщили, что 46-летняя жительница Богородскоа Нижегородской области Елена Секретарева будет участвовать в финале конкурса, который пройдет с 24 по 31 января в США, в Лас-Вегасе.
Всего в финале конкурса «Миссис мира — 2024» примут участие представительницы 65 стран.
Сообщается, что на ленте россиянки будет написано «Сибирь».
Елена Секретарева не связана с индустрией красоты. 14 лет она проработала в налоговой службе, потом создала в Нижнем Новгороде собственный бизнес, связанный с финансовым консультированием. Активно занимается благотворительностью. У финалистки конкурса две взрослых дочери — 18 и 25 лет.
По словам Елены Секретаревой, она считает, что каждая женщина должна гармонично сочетать в себе стремление к личностному росту, амбициозность, мудрость, духовную и внешнюю красот. Нижегородка высказалась о своем желании доказать, что россиянки не только самые красивые женщины, но еще и умные и целеустремленные.
«Миссис мира» — ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Первый раз его провели в 1984 году. Россиянки завоевывали этот титул два раза — София Аржаковская в 2006 и Виктория Радочинская в 2009-м.