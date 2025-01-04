46-летняя нижегородка вышла в финал конкурса красоты «Миссис Мира»

По словам Елены Секретаревой, она считает, что каждая женщина должна гармонично сочетать в себе стремление к личностному росту, амбициозность, мудрость, духовную и внешнюю красот. Нижегородка высказалась о своем желании доказать, что россиянки не только самые красивые женщины, но еще и умные и целеустремленные.