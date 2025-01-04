В Новосибирске увеличился пассажиропоток в троллейбусах

Трамваями тоже стали пользоваться чаще: 21,81 миллиона пассажиров воспользовались этим общественным транспортом в 2023 году, 22,86 миллиона — в 2024 году. Метро тоже стало популярней: в 2023 году в подземку спустились 76,95 миллионов пассажиров, в 2024 году — 78, 86 миллионов пассажиров.