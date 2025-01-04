В Новосибирске увеличился пассажиропоток в троллейбусах

Новосибирцы стали чаще пользоваться в общественном транспорте: об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города. Чиновники сравнили цифры за 11 месяцев 2023 года и 11 месяцев 2024 года, и вот какие цифры получились.
Итак, начнем с троллейбусов. Если в 2023 году на них добрались до нужной точки 39,56 миллиона пассажиров, то в 2024 году этот показатель увеличился до 48,46 миллиона пассажиров.
Трамваями тоже стали пользоваться чаще: 21,81 миллиона пассажиров воспользовались этим общественным транспортом в 2023 году, 22,86 миллиона — в 2024 году. Метро тоже стало популярней: в 2023 году в подземку спустились 76,95 миллионов пассажиров, в 2024 году — 78, 86 миллионов пассажиров.
А вот в автобусах, наоборот, пассажиропоток упал: в 2024 году там было 11,12 миллиона пассажиров, а в 2023 году было 11,94 миллиона человек.