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В Пермском крае начался традиционный детский турнир летающих лыжников

На соревнования съехалось 160 спортсменов не только со всей страны, но и из Казахстана и Беларуси.

Источник: Минспорта Пермского края

Вот уже в 20-й раз Пермский край принимает «Рождественское турне». Это соревнования для самых юных летающих лыжников, в которых участвуют спортсмены от 8 до 13 лет. В Пермь съехалось 160 спортсменов не только со всей страны, но и из Казахстана и Беларуси.

Соревнования пройдут в четыре этапа:

— 4 января на базе «Летающий лыжник» в Перми;

— 5 января на трамплине «Северный» в Лысьве;

— с 6 по 8 января на комплексе «Снежинка» в Чайковском.

— Титулы сильнейших будут разыграны в двух возрастных категориях на каждом из четырех этапов. А затем по сумме набранных очков будут определены абсолютные победители юбилейного «Рождественского турне», — сообщили в краевом минспорта.

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