В Пермском крае начался традиционный детский турнир летающих лыжников

Вот уже в 20-й раз Пермский край принимает «Рождественское турне». Это соревнования для самых юных летающих лыжников, в которых участвуют спортсмены от 8 до 13 лет. В Пермь съехалось 160 спортсменов не только со всей страны, но и из Казахстана и Беларуси.
Соревнования пройдут в четыре этапа:
— 4 января на базе «Летающий лыжник» в Перми;
— 5 января на трамплине «Северный» в Лысьве;
— с 6 по 8 января на комплексе «Снежинка» в Чайковском.
— Титулы сильнейших будут разыграны в двух возрастных категориях на каждом из четырех этапов. А затем по сумме набранных очков будут определены абсолютные победители юбилейного «Рождественского турне», — сообщили в краевом минспорта.