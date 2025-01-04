В Пермском крае начался традиционный детский турнир летающих лыжников

Вот уже в 20-й раз Пермский край принимает «Рождественское турне». Это соревнования для самых юных летающих лыжников, в которых участвуют спортсмены от 8 до 13 лет. В Пермь съехалось 160 спортсменов не только со всей страны, но и из Казахстана и Беларуси.