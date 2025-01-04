В Новосибирске назвали самые продаваемые автомобили 2024 года

На 2-м месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, средняя цена которого составляет почти 3 миллиона рублей. Его цена увеличилась на 3%. На 3-м месте расположилась Lada Granta со средней стоимостью в почти 1,1 миллиона рублей. За год цена на седан выросла на 12%.