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В Новосибирске назвали самые продаваемые автомобили 2024 года

В прошлом году самым популярным авто стал Haval Jolion.

РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу «Авто.ру Бизнес» сообщает, что по сравнению с предыдущим годом цена на данный автомобиль увеличилась на 2% и превысила 2,6 миллиона рублей.

На 2-м месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, средняя цена которого составляет почти 3 миллиона рублей. Его цена увеличилась на 3%. На 3-м месте расположилась Lada Granta со средней стоимостью в почти 1,1 миллиона рублей. За год цена на седан выросла на 12%.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что цены на некоторые модели китайских авто упали в Новосибирской области.

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