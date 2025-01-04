В Амуре восстановили теплоснабжение после сбоя котельной

Без тепла остались жители 473 объектов, включая жилые дома, школы и больницы, сообщается в сервисе «Мой дом».
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, работы по устранению сбоя завершили быстрее запланированного. Сейчас котельная вышла на нужные параметры, и теплоснабжение восстановлено.
Градоначальник напомнил о необходимости оперативно сообщать о подобных инцидентах в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска по телефону 78−78−78. Служба работает круглосуточно и готова принять звонки в любой день недели.