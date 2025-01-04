Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амуре восстановили теплоснабжение после сбоя котельной

Вечером 3 января в Амурском поселке произошло отключение отопления и горячей воды из-за остановки котельной ООО «ТГКом» на улице 22-го Партсъезда, 97.

Источник: AP 2024

Без тепла остались жители 473 объектов, включая жилые дома, школы и больницы, сообщается в сервисе «Мой дом».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, работы по устранению сбоя завершили быстрее запланированного. Сейчас котельная вышла на нужные параметры, и теплоснабжение восстановлено.

Градоначальник напомнил о необходимости оперативно сообщать о подобных инцидентах в Единую дежурно-диспетчерскую службу Омска по телефону 78−78−78. Служба работает круглосуточно и готова принять звонки в любой день недели.

ЖКХ