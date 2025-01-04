Совмин ввел запрет на продажу пиротехники в Беларуси

Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в пресс-службе Совмина.
Информируют, что «запрет обусловлен участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий».
Постановление вступает в силу с 4 января 2025 года.
В тоже время сообщается, что запрет не распространяется на оптовую и розничную торговлю бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами (фонтаны холодного огня).
Кроме того, запрет не распространяется на оптовую реализацию пиротехнических изделий юридическими лицами, имеющими разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, юридическим лицам, имеющим разрешение (свидетельство) на право: реализации пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности.
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