Заместитель мэра Омска Константин Книс исполнил мечту 6-летнего мальчика

«Акция “Елка желаний” стала настоящей новогодней традицией, объединяющей людей вокруг добрых дел и заботы о детях. В новогодние праздники важно подарить радость и надежду тем, кому это особенно необходимо. Детские мечты должны исполняться, и очень приятно видеть глаза ребенка, полные восторга, когда его мечта сбывается. Искренне желаю Ярику и его семье здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго в Новом году», — отметил Константин Книс.