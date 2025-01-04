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Заместитель мэра Омска Константин Книс исполнил мечту 6-летнего мальчика

Заместитель мэра города Омска Константин Книс в рамках участия во Всероссийской акции «Елка желаний» навестил семью Ярика Ковалева из городка Нефтяников. Шестилетний омич мечтал о велосипеде и был очень рад новогоднему подарку. По словам мамы мальчика Елены Андреевны, Ярик очень активный ребенок, который не любит долго сидеть на месте. Велосипед поможет Ярику хорошо развиваться физически.

Источник: SuperOmsk.ru

«Акция “Елка желаний” стала настоящей новогодней традицией, объединяющей людей вокруг добрых дел и заботы о детях. В новогодние праздники важно подарить радость и надежду тем, кому это особенно необходимо. Детские мечты должны исполняться, и очень приятно видеть глаза ребенка, полные восторга, когда его мечта сбывается. Искренне желаю Ярику и его семье здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго в Новом году», — отметил Константин Книс.

Акция «Елка желаний» реализуется в России с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, губернаторы регионов России. Принять участие в акции и исполнить новогодние мечты детей может любой желающий.

В этом году своими мечтами делились дети участников специальной военной операции, юные жители новых территорий России, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из семей с невысоким доходом, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Она приурочена к новогодним праздникам и призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.

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