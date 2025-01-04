Программа семейного конкурса фестиваля «Волшебный лед Сибири»

Мамы и папы, бабушки и дедушки, дети во всю готовятся к созданию снежных скульптур. Кокурс стартует в 11:00. Гостей ждет в 12:00 семейный турнир по керлингу, парад санок и работа иглу, в 14:00 — шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в 15:00 — награждение команд конкурса, а также выступление группы «Дуня» из города Минусинск, сообщает пресс-служба мэрии.