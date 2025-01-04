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Самое большое Солнце 2025 года увидят жители Земли 4 января

Начало 2025 года стало богатым на яркие астрономические события — в частности, ученые обещали мощный звездопад и большое Солнце.

Источник: ESA

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Солнце будет находится на минимальном расстоянии от Земли в субботу, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, об этом сообщили в Московском планетарии.

«Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.

Помимо того, в 2025 году ожидается также два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные — 29 марта и 21 сентября.

Также 5 ноября и 5 декабря произойдут особые полнолуния — с разницей менее суток с прохождением Луной перигея (ближайшей к Земле точки ее орбиты). Пятого ноября разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря — 12 часов 8 минут. Суперлуние (когда земляне могут видеть самую большую полную Луну), наступит 5 ноября.

Ранее ученые сообщали, что в ночь на 4 января мощный метеорный поток Квадрантиды достиг своего пика. Ученые прогнозировали падение до 120 метеоров в час — это один-два метеора в минуту при ясном небе.

Кроме того, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей планету и Солнце. Эти условия станут лучшими для наблюдения за Красной Планетой.

Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре.

космос