Самое большое Солнце 2025 года увидят жители Земли 4 января

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Солнце будет находится на минимальном расстоянии от Земли в субботу, для жителей планеты оно будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году, об этом сообщили в Московском планетарии.
«Четвертого января — Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — говорится в сообщении.
Помимо того, в 2025 году ожидается также два лунных и два солнечных затмения. Лунные пройдут 14 марта и 7 сентября, а частные солнечные — 29 марта и 21 сентября.
Также 5 ноября и 5 декабря произойдут особые полнолуния — с разницей менее суток с прохождением Луной перигея (ближайшей к Земле точки ее орбиты). Пятого ноября разница составит 9 часов 10 минут, а 5 декабря — 12 часов 8 минут. Суперлуние (когда земляне могут видеть самую большую полную Луну), наступит 5 ноября.
Ранее ученые сообщали, что в ночь на 4 января мощный метеорный поток Квадрантиды достиг своего пика. Ученые прогнозировали падение до 120 метеоров в час — это один-два метеора в минуту при ясном небе.
Кроме того, 16 января случится противостояние Марса. В этот день он подойдет на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей планету и Солнце. Эти условия станут лучшими для наблюдения за Красной Планетой.
Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре.