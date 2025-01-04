Стас Пьеха получил носки с донскими раками и признался Ростову в любви

Артист Стас Пьеха заявил, что Ростов-на-Дону оказался среди его любимых городов. Своими эмоциями он поделился после концерта в донской столице 2 января.
До выступления певец в соцсетях показал подписчикам свой номер в гостинице с видом на старинный дом в центре города.
— Вот он, Ростов-батяня! Кайф, — прокомментировал он вид из окна.
Также артист продемонстрировал забавный подарок от ростовчан — носки, на которых были изображены донские раки и рыба.
Напомним, ранее уроженец Ростова-на-Дону — певец Василий Вакуленко, известный как Баста, — поделился фирменным бабушкиным рецептом салата оливье. Он отличается от обычного тем, что вместо картошки в семье рэпера принято добавлять в блюдо сыр.
Я люблю этот салат по бабушкиному рецепту. Это разрыв. Особенно, если размешать майонез со сметаной в пропорции 50 на 50, — поделился исполнитель.
Фанаты уже прозвали салат от Басты «Василье» и решили приготовить праздничное блюдо тоже.