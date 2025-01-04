Школьников научат садиться на шпагат, делать «березку» и крутить «колесо»

Во время практических занятий школьников будут учить делать элементы классического танца — деми плие, батманы, гранд батманы, хореографические прыжки и так далее. На уроках по народному танцу учащихся ожидает изучения положение ног и рук, шаги и прыжки. В целом на хореографию будет выделено 13 часов.