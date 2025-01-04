Школьников научат садиться на шпагат, делать «березку» и крутить «колесо»

МИНСК, 4 янв — Sputnik. В школах Беларуси вводится новый факультатив — спортивная аэробика, соответствующее постановление Минобра № 128 опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, изучать программу факультатива смогут только ученики 2−9 классов. Курс рассчитан на 68 учебных часов во 2 и 9 классах и на 70 часов в 3−8 классах (два часа в неделю).
В учебную программу включены элементы аэробики, спортивной и художественной гимнастики, хореографии (классического и народного танца), акробатики, упражнения общей и специальной физической подготовки.
Во время практических занятий школьников будут учить делать элементы классического танца — деми плие, батманы, гранд батманы, хореографические прыжки и так далее. На уроках по народному танцу учащихся ожидает изучения положение ног и рук, шаги и прыжки. В целом на хореографию будет выделено 13 часов.
Программа по акробатике, которая включает в себя от 10 до 15 часов, предусматривает изучение таких движений, как кувырок вперед-назад, полушпагат и шпагат, а также «мостики», перекаты, «березка», «колеса», стойка на голове и руках.
Ранее в школах Беларуси появились и другие факультативы: по изучению интернета, введению в профессию журналиста, факультатив для бойскаутов и будущих инженеров.