В Красноярске на уборку снега вышли 232 рабочих и 88 машин

В Красноярске на очистку дорог от снега 4 января вышли 232 человека. Об этом сообщили в мэрии.
По информации мэрии, коммунальные службы увеличили до 232 человек количество рабочих ручного труда, очищающих улицы от снега.
Также со снегом помогает бороться техника. Снегоуборочные машины по несколько раз проезжают один и тот же участок, чтобы очистить его от снега, поскольку постоянно идущий снег и потепление создают снежную кашу на дорогах. Всего на улицы вышло 88 снегоуборочных машин.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на выходных существенно потеплеет.