В Красноярске на уборку снега вышли 232 рабочих и 88 машин

Также со снегом помогает бороться техника. Снегоуборочные машины по несколько раз проезжают один и тот же участок, чтобы очистить его от снега, поскольку постоянно идущий снег и потепление создают снежную кашу на дорогах. Всего на улицы вышло 88 снегоуборочных машин.