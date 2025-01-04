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В Красноярске на уборку снега вышли 232 рабочих и 88 машин

Коммунальные службы очищают дороги от снежной каши.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на очистку дорог от снега 4 января вышли 232 человека. Об этом сообщили в мэрии.

По информации мэрии, коммунальные службы увеличили до 232 человек количество рабочих ручного труда, очищающих улицы от снега.

Также со снегом помогает бороться техника. Снегоуборочные машины по несколько раз проезжают один и тот же участок, чтобы очистить его от снега, поскольку постоянно идущий снег и потепление создают снежную кашу на дорогах. Всего на улицы вышло 88 снегоуборочных машин.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на выходных существенно потеплеет.