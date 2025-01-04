Комедия, трагедия, драма: что перенес мир культуры в Хабаровском крае

Уходящий год был хоть и продуктивным, но оказался особенно сложным для культурной сферы Хабаровского края. Настало время подвести итоги этого непростого 2024 года и наметить горизонты на полный надежд 2025 год. О необычном и значительном, произошедшем в мире культуры, расскажем подробнее в нашем материале.