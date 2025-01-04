Комедия, трагедия, драма: что перенес мир культуры в Хабаровском крае

Уходящий год был хоть и продуктивным, но оказался особенно сложным для культурной сферы Хабаровского края. Настало время подвести итоги этого непростого 2024 года и наметить горизонты на полный надежд 2025 год. О необычном и значительном, произошедшем в мире культуры, расскажем подробнее в нашем материале.
В первую очередь стоит выделить тот факт, что благодаря президентскому нацпроекту «Культура» в регионе разрабатывается множество перспективных культурных проектов, активно возводятся и ремонтируются разнообразные объекты, закупается и обновляется оборудование, а также поощряются лучшие кадры этой вдохновляющей отрасли.
Традиционно начнем с начала года. Январь оказался самым насыщенным событиями месяцем. Но обо всем по порядку.
Зима
Январь
В начале января в министерстве культуры Хабаровского края сообщили, что две библиотеки Хабаровского края стали победителями конкурса «Гений места». Свои проекты представили Центральная городская библиотека имени Петра Комарова в Хабаровске и Солнечная центральная районная библиотека.
В том же месяце в региональном правительстве отметили, что районы получат 16 миллионов рублей на поддержку коренных малочисленных народов в рамках федеральной программы «Реализация государственной национальной политики».
Отчиталась и городская администрация — в Хабаровске намерены провести Всероссийский военно-исторический форум.
Не менее важным событием стали мастер-классы на форуме «Россия» — их провели ульчские и нанайские мастерицы, они создавали обереги и изделия из меха, кожи и бересты.
Месяц завершился сообщением от краевого правительства о том, что в крае для обладателей «Пушкинской карты» театры расширяют репертуар.
Февраль
Февраль запомнился объявлением властей о модернизации 29 объектов культуры в Хабаровском крае. Обновление происходило в течение пяти лет.
В этом же месяце хабаровских писателей пригласили поучаствовать в шестом сезоне Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева.
Театр «Триада» в 2024 году получит около миллиона рублей. Деньги направят на покупку светового и звукового оборудования.
Впечатлила и военно-историческая реконструкция Волочаевской битвы в ЕАО, которая собрала пять тысяч зрителей.
Весна
Март
В марте в Хабаровске наградили лучших работников и учреждения культуры края. Особо отметили образцовый ансамбль классического танца «Золушка» Амурского района, сотрудников КНОТОК, Хабаровской краевой филармонии и Краевого Дворца дружбы «Русь».
Апрель
Апрель принес городу новые события в мире музеев. Особенно запомнилась акция «Ночь музеев». Большую программу представил Гродековский музей.
Не менее значимым стал премьерный показ первого российского истерна о Хабаровском крае. «Золото Умальты» представили в Москве на большом экране.
Порадовал хабаровчан в апреле традиционный фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна-2024». Его посетили более 10 тысяч человек.
В краевом минкультуры отметили, что Хабаровский край занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству проектов-победителей и объему привлеченных средств по итогам конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.
Май
Состоялись очередные «Амурские волны».
Каждый май в течение недели жители и гости города наблюдают за армейскими традициями, слушают военные марши и современные песни в исполнении духовых оркестров. В этот раз фестиваль был таким же фееричным и наполненным новыми мелодиями от оркестров.
Лето
Июнь
Первый летний месяц собрал гостей на третьем фестивале «Дальневосточный форпост». Он прошел у подножия сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка-1.
Еще одно яркое событие прошло в Хабаровске. День молодежи запомнился десятками активностей, морем позитива, яркими выступлениями артистов, танцами, музыкой, ярмаркой мастеров, соревнованиями.
Июнь подарил городу «Сабантуй» — национальный татарский праздник. Более трех тысяч горожан и гостей города окунулись в колорит и традиции татар, потанцевали и отведали вкуснейший плов.
Осень
Сентябрь
Не менее насыщенным оказался сентябрь. В Хабаровске открыл свои двери обновленный хабаровский утес. Свой позитив принес музыкально-просветительский фестиваль «Арсеньев LIVE». В Гродековском музее открылась одна из уникальных выставок «И. К. Р. А.», посвященная культуре коренных народов региона.
Октябрь
Октябрь стал трагичным для Хабаровска — сгорел любимый многими музыкальный театр. Событие 3 октября перечеркнуло все планы. Однако артисты не унывают и выступают со спектаклями на сцене Дома офицеров ВВО, а жители голосуют за проект нового здания.
Зима
Декабрь
В декабре в правительстве края сообщили о том, что в Хабаровском крае проводятся культурные мероприятия для поддержки воинов специальной военной операции. Запланировано несколько событий. А еще в правительстве региона напомнили, что участникам СВО предоставляют льготы на посещение культурных мероприятий, включая бесплатный вход в Хабаровский краевой музей имени Гродекова, Дальневосточный художественный музей и зоосад «Приамурский».
В целом, подводя итоги насыщенного событиями 2024 года, можно отметить, что для Хабаровского края он оказался богат на культурные события несмотря на всевозможные трудности. В 2025 году, в рамках президентского нацпроекта «Культура», обновление библиотек, домов культуры, детских школ искусств и музеев продолжится: запланирована модернизация оборудования и множество других событий, обогащающих культурную сферу.