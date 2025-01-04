Россиянам объяснили, как оплачивают больничный в новогодние праздники

Эксперт напомнил, что если больничный лист был открыт с 1 января 2025 года, то при расчёте выплат будут учитываться сведения за 2024 и 2023 годы. В случае, если заболевание было диагностировано в конце 2024 года, тогда расчёт будет производиться на основе данных за 2023 и 2022 годы. Важно отметить, что выплата по листку временной нетрудоспособности за первые три дня болезни формируется за счёт бюджета работодателя, а за последующие дни — за счёт средств Соцфонда.