Россиянам объяснили, как оплачивают больничный в новогодние праздники

«При стаже менее пяти лет пособие составляет 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80% и при стаже более восьми лет — 100%», — пояснил специалист в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что если больничный лист был открыт с 1 января 2025 года, то при расчёте выплат будут учитываться сведения за 2024 и 2023 годы. В случае, если заболевание было диагностировано в конце 2024 года, тогда расчёт будет производиться на основе данных за 2023 и 2022 годы. Важно отметить, что выплата по листку временной нетрудоспособности за первые три дня болезни формируется за счёт бюджета работодателя, а за последующие дни — за счёт средств Соцфонда.
Ранее на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС) появилась промостраница о налоговых изменениях в 2025 году.
В 2024 году кабмин внедрил несколько значительных изменений в Налоговый кодекс, направленных на усовершенствование системы налогообложения. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 12 июля 2024 года.