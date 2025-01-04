С улиц Новосибирска вывезли 16 тысяч кубометров снега за сутки

В свою очередь, в региональном минтрансе рассказали о работе дорожников по очистке от снега областных трасс. По словам главы ведомства Анатолия Костылевского, ежедневно на очистку региональных трасс выходят от 500 до 800 единиц дорожной техники. При этом за качеством уборки ведётся круглосуточный контроль. Так, на дорогах области установлено 199 обзорных камер и работают 35 метеостанций, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения погоды. Кроме того, на случай экстренных ситуаций на трассах действуют 36 пунктов обогрева.