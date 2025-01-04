С улиц Новосибирска вывезли 16 тысяч кубометров снега за сутки

Сотрудники дорожно-эксплуатационных учреждений Новосибирска за прошедшие сутки вывезли с магистралей и улиц города около 16 тысяч кубометров снега. Такие данные в субботу, 4 января, опубликовал пресс-центр мэрии мегаполиса.
По информации городского управления автомобильных дорог, в пятницу на дорогах работали 474 единицы техники. При этом в ночную смену экипажи в усиленном режиме прометали магистрали.
Напомним, к вечеру 3 января в Новосибирске поднялась метель, что потребовало от дорожников дополнительных усилий по очистке проезжей части.
Утром в субботу осадки практически прекратились, в связи с чем на уборку города вышли 226 единиц техники.
«Работы сейчас идут на 20 улицах в разных районах Новосибирска», — уточнили в пресс-центре мэрии.
В свою очередь, в региональном минтрансе рассказали о работе дорожников по очистке от снега областных трасс. По словам главы ведомства Анатолия Костылевского, ежедневно на очистку региональных трасс выходят от 500 до 800 единиц дорожной техники. При этом за качеством уборки ведётся круглосуточный контроль. Так, на дорогах области установлено 199 обзорных камер и работают 35 метеостанций, которые позволяют в реальном времени отслеживать изменения погоды. Кроме того, на случай экстренных ситуаций на трассах действуют 36 пунктов обогрева.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области 4 января пройдёт дождь.