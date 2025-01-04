Самолет из Санкт-Петербурга прилетел в Пермь с задержкой на пять часов

Самолет авиакомпании «Победы» из Санкт-Петербурга прилетел в Пермь 4 января с задержкой в пять часов. Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», воздушное судно должно было вылететь в 04:35, однако полет состоялся только в 09:06. Сейчас рейс уже прибыл.
Что стало причиной задержки, не сообщается, однако 6 мая с самолетом DP 1569 «Победы» из Петербурга в Пермь произошел идентичный случай: воздушное судно прибыло в пермский аэропорт на пять часов позже. Тогда одной из возможных причин задержки называли неисправность одного из двигателей.