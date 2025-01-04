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Лукашенко пригласил посетить Беларусь премьер-министра Мьянмы

Лукашенко направил поздравление премьер-министру Мьянмы.

Источник: БЕЛТА

4 января президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Мьянмы, председателя Государственного административного совета Мин Аун Хлайна с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В поздравлении говорится, что после избавления от колониального гнета, Мьянма «достигла значительных успехов в политическом и социально-экономическом развитии, становлении суверенного и самостоятельного государства».

Александр Лукашенко высказал заинтересованность в сотрудничестве двух стран в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной отраслях.

«Буду рад приветствовать Вас в Минске, чтобы обсудить приоритетные вопросы двусторонней и международной повесток дня», — сказано в поздравлении.

Глава государства пожелал Мин Аун Хлайну крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям Мьянмы — мира и прогресса.

Напомним, что Мьянма — это государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Ранее мы писали, что Лукашенко совершит визит в Китай до президентских выборов.

Кроме того, Лукашенко заявил, что правительство завершает работу над формулой справедливости в ценообразовании.

Еще Лукашенко сказал смело подключать военных и милицию к порядку на выборах.

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