Об участии в Олимпийских играх-2026 рассказал министр спорта НСО

По мнению чиновника, сибиряки имеют хорошие шансы войти в сборную команду страны для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Вместе с тем это зависит еще и в целом от допуска спортсменов к международному мероприятию, отметил он в беседе с юнкорами​ Сиб.фм Group.