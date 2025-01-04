Об участии в Олимпийских играх-2026 рассказал министр спорта НСО

О перспективах участия в следующих Олимпийских играх рассказал глава министерства физкультуры и спорта Новосибирского региона Сергей Ахапов.
По мнению чиновника, сибиряки имеют хорошие шансы войти в сборную команду страны для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Вместе с тем это зависит еще и в целом от допуска спортсменов к международному мероприятию, отметил он в беседе с юнкорами Сиб.фм Group.
«Здесь речь не столько о новосибирских спортсменах, сколько в целом о российских. Очень бы хотелось, чтобы наши чемпионы смогли поучаствовать в зимних Олимпийских играх 2026-го. Есть некоторые позитивные подвижки», — сообщил Сергей Ахапов.
Министр напомнил, что в европейских зимних играх серьезная конкуренция среди участников. Неизменными лидерами в биатлоне и лыжных гонках остаются Норвегия, Финляндия и Швеция, а к российским спортсменам сейчас настроены «сдержанно».
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