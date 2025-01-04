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Каток, фотозоны, концерты, спектакли и мастер-классы: В Кишиневе продолжает работать Рождественская ярмарка

Приглашаем всех жителей и гостей столицы насладиться рождественским настроением в кругу семьи и друзей.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе продолжает работать Рождественская ярмарка.

С 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года на площади Великого Национального Собрания проходят Рождественская ярмарка и Зимние каникулы 2025 года с серией мероприятий для всей семьи.

На Рождественской ярмарке работают многочисленные прилавки с традиционными продуктами и товарами, рождественскими подарками, украшениями, сладостями, горячими напитками и многим другим.

Для посетителей запланирована разнообразная программа, включающая в себя концерты, детские спектакли, творческие мастер-классы и специальное место, оборудованное для встреч с Дедом Морозом.

Среди главных достопримечательностей Ярмарки также отметим каток, карусели, фотозоны и т. д.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы насладиться рождественским настроением в кругу семьи и друзей.