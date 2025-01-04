Каток, фотозоны, концерты, спектакли и мастер-классы: В Кишиневе продолжает работать Рождественская ярмарка

В Кишиневе продолжает работать Рождественская ярмарка.
С 1 декабря 2024 года по 15 января 2025 года на площади Великого Национального Собрания проходят Рождественская ярмарка и Зимние каникулы 2025 года с серией мероприятий для всей семьи.
На Рождественской ярмарке работают многочисленные прилавки с традиционными продуктами и товарами, рождественскими подарками, украшениями, сладостями, горячими напитками и многим другим.
Для посетителей запланирована разнообразная программа, включающая в себя концерты, детские спектакли, творческие мастер-классы и специальное место, оборудованное для встреч с Дедом Морозом.
Среди главных достопримечательностей Ярмарки также отметим каток, карусели, фотозоны
Приглашаем всех жителей и гостей столицы насладиться рождественским настроением в кругу семьи и друзей.