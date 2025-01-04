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Сироте из Воронежа предоставили жилье после вмешательства Следкома

Специалисты Следственного комитета помогли воронежскому сироте получить положенное по закону жилье.

Об этом сообщили «Вести Воронеж».

Андрей Князев долго не мог добиться от чиновников выделения ему квартиры. Когда воронежец женился и обзавелся двумя детьми, он твердо решил идти до конца. Проблема земляка заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина.

Лишь после вмешательства Следкома под контролем Бастрыкина Князева как сироту обеспечили жилплощадью. Примечательно, что это прошло всего через месяц после обращения мужчины в СК.

Сейчас молодая семья планирует ремонт и замену мебели в новом жилье.

СК