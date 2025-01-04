В Приморье полиция проводит рейды, чтобы уберечь людей от тигра

«Для предотвращения несчастных случаев сотрудники полиции ОМВД России “Хасанский” и МО МВД России “Арсеньевский” проводят беседы с жителями о том, как обеспечить свою безопасность, не выходить в опасные части леса и что делать, если дикое животное появится в жилом районе», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.