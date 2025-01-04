В Приморье полиция проводит рейды, чтобы уберечь людей от тигра

В Приморском крае замечен очередной амурский тигр. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с этим инцидентом. Они также напоминают о необходимости соблюдать меры осторожности.
Для осуществления поисковых мероприятий была направлена специальная команда, состоящая из сотрудников полиции, специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира, центра «Амурский тигр» и национального парка «Земля леопарда». Все соответствующие службы были уведомлены о случившемся.
«В посёлке временами приходит тигр, опасный хищник. Во избежание трагических ситуаций, несчастных случаев рекомендуем любым исключить одиночные пешие прогулки, тем более в ночное время, а также не выпускать на улицу детей», — сообщают сотрудники ведомства, информируя местных жителей.
В МВД также подчеркнули, что мероприятия направлены на предотвращение возможных инцидентов.
«Для предотвращения несчастных случаев сотрудники полиции ОМВД России “Хасанский” и МО МВД России “Арсеньевский” проводят беседы с жителями о том, как обеспечить свою безопасность, не выходить в опасные части леса и что делать, если дикое животное появится в жилом районе», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.