Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье полиция проводит рейды, чтобы уберечь людей от тигра

Амурский тигр был замечен в одном из посёлков Приморского края, поэтому сотрудники полиции и национального парка «Земля леопарда» информируют жителей об опасности выходить на улицу.

Источник: Соцсети

В Приморском крае замечен очередной амурский тигр. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с этим инцидентом. Они также напоминают о необходимости соблюдать меры осторожности.

Для осуществления поисковых мероприятий была направлена специальная команда, состоящая из сотрудников полиции, специалистов охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира, центра «Амурский тигр» и национального парка «Земля леопарда». Все соответствующие службы были уведомлены о случившемся.

«В посёлке временами приходит тигр, опасный хищник. Во избежание трагических ситуаций, несчастных случаев рекомендуем любым исключить одиночные пешие прогулки, тем более в ночное время, а также не выпускать на улицу детей», — сообщают сотрудники ведомства, информируя местных жителей.

В МВД также подчеркнули, что мероприятия направлены на предотвращение возможных инцидентов.

«Для предотвращения несчастных случаев сотрудники полиции ОМВД России “Хасанский” и МО МВД России “Арсеньевский” проводят беседы с жителями о том, как обеспечить свою безопасность, не выходить в опасные части леса и что делать, если дикое животное появится в жилом районе», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

флора и фауна