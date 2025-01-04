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Нарушение ради хайпа: блогер из Андижана превратил свой автомобиль в «печь Емели»

Отечественные блогеры всё чаще удивляют странным и порой опасным поведением.

Один из них, житель Андижанской области, решил превратить свой автомобиль KIA K5 в импровизированную печь, подобно той, на которой разъезжал сказочный Емеля из «По щучьему велению».

Что произошло?

2 января в социальных сетях распространилось видео, в котором мужчина в городе Асаке ездит на необычно модифицированном автомобиле. Внутри авто была установлена настоящая буржуйка: водитель убрал переднее сиденье, пробил крышу для дымохода и заснял, как во время движения кипятит чай прямо в салоне машины.

Реакция инспекторов

Инспекторы дорожной безопасности быстро нашли нарушителя. Автомобиль был изъят и отправлен на штрафстоянку, а с водителем провели профилактическую беседу.

Ему предстоит заплатить штраф по двум статьям:

  • Статья 124: нарушение правил пожарной безопасности на транспорте.
  • Статья 125: нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

На вопрос о мотивации своего поступка водитель ответил, что всё было сделано ради подписчиков и хайпа.

«Мы сделали это ради привлечения подписчиков, чтобы снять необычное видео», — заявил он.

Цена развлечений

Эта история поднимает важные вопросы: где границы между креативом и безответственностью? Ради лайков и просмотров блогеры всё чаще идут на рискованные и откровенно опасные поступки, которые угрожают как их собственной безопасности, так и безопасности окружающих.

Такие выходки не только нарушают закон, но и формируют у молодёжи ложное представление о допустимом поведении. В погоне за хайпом блогеры забывают о здравом смысле, превращая свои выходки в потенциально опасные шоу.

Надеемся, что этот случай станет уроком как для самого нарушителя, так и для других, кто готов нарушать закон ради мимолётной популярности. Ведь ни один лайк в соцсетях не стоит безопасности людей.

Остаётся лишь задаться вопросом: кто следующий и какая «гениальная» идея придёт им в голову ради развлечения?