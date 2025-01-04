Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил желание семилетнего Святослава Горбанева из Россоши (Воронежская область), мечтавшего почувствовать себя в роли танкиста.
Мама рассказала, что мальчик занимается в кружке рисования и там преподаватель вовлекала их в патриотические конкурсы.
«Писали письма солдатам в зону СВО. А когда пришло писать время письмо Деду Морозу, загадал покататься на танке», — рассказала журналистам его мама.
Оверчук организовал мальчику поездку в военно-патриотический парк «Патриот». Там мальчик осмотрел выставленную экспозицию, а потом он прокатился на настоящем танке.
«Сегодня у нас пополнение. Вел себя смело, как и полагается танкисту. Прокатился на боевой машине, которая решает много задач в самых сложных условиях», — прокомментировал сопровождавший Святослава танкист. Он также подарил Святославу подарок — энциклопедию про танки.
«Все хорошо. Понравилось. Не страшно. Шумно было, но чуть-чуть», — скромно прокомментировал сам Святослав. Он признался, что очень рад тому, что его мечта исполнилась.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.