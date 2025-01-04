Вице-премьер Оверчук исполнил желание мальчика покататься на танке

«Сегодня у нас пополнение. Вел себя смело, как и полагается танкисту. Прокатился на боевой машине, которая решает много задач в самых сложных условиях», — прокомментировал сопровождавший Святослава танкист. Он также подарил Святославу подарок — энциклопедию про танки.