Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Верхнем Уфалее

В 2015 году один из подъездов здания был признан аварийным, но, вместо расселения, жильцы получили реконструкцию. Городская служба отказывается газифицировать строение, ссылаясь на его непригодность. Несмотря на трещины в стенах, нарушенную целостность кровли и плесень, местные власти отказываются признавать дом аварийным и предоставить хозяевам десяти квартир безопасную жилплощадь.