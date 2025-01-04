Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Верхнем Уфалее

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее Челябинской области. Обращение жильцов поступило в приемную А. И. Бастрыкина в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дом 1962 года постройки, по мнению жильцов, небезопасен для проживания. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В 2015 году один из подъездов здания был признан аварийным, но, вместо расселения, жильцы получили реконструкцию. Городская служба отказывается газифицировать строение, ссылаясь на его непригодность. Несмотря на трещины в стенах, нарушенную целостность кровли и плесень, местные власти отказываются признавать дом аварийным и предоставить хозяевам десяти квартир безопасную жилплощадь.
Руководителю СУ СКР по Челябинской области поручено провести проверку всех обстоятельств и доложить о результатах в центральный аппарат ведомства.