Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в популярной у белорусов Анталье в Турции

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 3 января в Турции, сообщает ТАСС.
В Управление по чрезвычайным ситуациям Турции рассказали, что землетрясение было зарегистрировано в 100 км от города Анталья и вблизи от Аланьи. Это популярные в том числе у белорусов курорты.
Его эпицентр находился в 500 м от побережья. Очаг залегал на глубине 7 км. В основном подземные толчки ощущались в Аланье.
Сообщается, что «негативных последствий землетрясения у побережья Аланьи в Средиземном море нет».
Ежегодно в этом районе Турции происходит десятки слабых землетрясений без последствий для зданий и инфраструктуры.
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