Мусорную реформу в Приморье завершат в 2028 году. К тому времени все коммунальные отходы региона будут проходить сортировку, а отправляться на полигоны для захоронения будет меньше половины от них, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на председателя правительства региона Веру Щербина. Для этого планируется создать шесть инфраструктурных комплексов сортировки, три из которых уже получили географические привязки.