Мусорную реформу в Приморье завершат в 2028 году. К тому времени все коммунальные отходы региона будут проходить сортировку, а отправляться на полигоны для захоронения будет меньше половины от них, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на председателя правительства региона Веру Щербина. Для этого планируется создать шесть инфраструктурных комплексов сортировки, три из которых уже получили географические привязки.
По словам главы приморского кабмина, в рамках реализации мусорной реформы в 2024 году была подписана дорожная карта строительства в регионе 6 инфраструктурных комплексов, включающих объекты сортировки, компостирования и полигоны. Сроки реализации мероприятий определены — это 2024−2028 годы.
Улучшение ситуации по обращению с ТКО приморцы заметят уже в середине 2025 года.
В правительстве края начались общественные слушания по бюджету на 2025 год.
«Мы планируем провести эту работу за счет концессионных соглашений с привлечением финансирования со стороны ППК “РЭО”. Участие ППК “РЭО” предусматривает финансирование стоимости строительства до 95% от общего объема инвестиций под 7% годовых. В текущих реалиях это — безусловно выгодный механизм для создания недостающих мощностей», — сообщила Вера Щербина в интервью ИА PrimaMedia.
Для подбора земельных участков была сформирована рабочая группа, на заседаниях которой уже определены 3 из 6 участков, отвечающих требованиям экологического законодательства при проектировании данных объектов.
КГУП «ПЭО» учредило 6 юридических лиц для реализации мероприятий дорожной карты, организации работ по подготовке проектной, сметной документации и прохождению экспертиз. В настоящее время также продолжается работа по вовлечению органов местного самоуправления в работу по сбору и транспортированию ТКО территории края.
Вера Щербина: эффекта ключевой ставки Приморье еще не почувствовало. Но все впереди.
Председатель правительства края подвела итоги года в интервью ИА PrimaMedia.
Правительством Приморского края предусмотрены субсидии, предоставляемые КГУП «ПЭО» на возмещение подтвержденных расходов, не вошедших в тариф. Это позволит решить вопросы, связанные с реализацией мусорной реформы.
«В создавшейся ситуации для реализации заявленных планов предусмотрены мероприятия переходных периодов в части создания мусороперегрузочных станций для оптимизации вывоза отходов. В 2025 году предусмотрено 450 млн рублей на приобретение 5-ти комплексов. Дополнительно предусмотрено финансирование закупки спецтехники — всего около 70 единиц, что позволит повысить качество вывоза ТКО с контейнерных площадок», — отметила председатель правительства Приморья.
В целом переход на новую инфраструктуру будет завершен к концу 2028 года, когда введем последний комплекс. Мы будем обеспечены мощностями, позволяющими достигнуть поставленных руководством нашей страны целей — все образуемые в крае коммунальные отходы будут сортироваться, а захоранивать будут менее 50% от всех ТКО.