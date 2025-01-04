Двое волгоградцев выиграли по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

Совокупная сумма выигрышей волгоградцев в новогоднем розыгрыше составила 38 миллионов 611 тысяч рублей. Повезло обладателям 171 554 билетов. В основном суммы выигрышей небольшие, но две весьма солидные. Пока счастливчики еще не обратились за своими выигрышами.