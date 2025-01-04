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Двое волгоградцев выиграли по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше лотереи

Всего жители Волгоградской области в новогоднем тираже сорвали куш в 38 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

Двое жителей Волгоградской области выиграли по 1 миллиону рублей в новогоднем 1604-м тираже популярной лотереи. Всего же жители региона сорвали куш более 38 миллионов. Такую статистику озвучил крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

Совокупная сумма выигрышей волгоградцев в новогоднем розыгрыше составила 38 миллионов 611 тысяч рублей. Повезло обладателям 171 554 билетов. В основном суммы выигрышей небольшие, но две весьма солидные. Пока счастливчики еще не обратились за своими выигрышами.

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