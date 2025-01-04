Глава Минобрнауки исполнил мечту 16-летнего мальчика с «Елки желаний»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.