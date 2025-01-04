Затонувший несколько веков назад корабль обнаружили у побережья Каспия

«Анализы показали, что структурные элементы содержали древесину сосны обыкновенной и ели/лиственницы, что указывает на возможное происхождение из региона бассейна Волги или Кавказа. Также был обнаружен инструмент из древесины тополя. Радиоуглеродное датирование образцов древесины сосны корпуса показало, что первоначальное строительство началось не ранее конца 18 века, что позволяет предположить, что корабль был построен между 1762 и 1808 годами с дополнительными ремонтами, предположительно, из более молодых бревен ели/лиственницы».