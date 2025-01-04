АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Затонувший несколько веков назад корабль обнаружили у побережья Каспия, сообщает новостной портал из Актау «Лада».
Трехмачтовое судно, затонувшее в
Обнаружение корабля стало возможным благодаря падению уровня моря, исследователи подробно описывают многочисленные находки, которые соответствуют российским методам судостроения на Каспии в XVIII веке, сообщает Лада.
«Анализы показали, что структурные элементы содержали древесину сосны обыкновенной и ели/лиственницы, что указывает на возможное происхождение из региона бассейна Волги или Кавказа. Также был обнаружен инструмент из древесины тополя. Радиоуглеродное датирование образцов древесины сосны корпуса показало, что первоначальное строительство началось не ранее конца 18 века, что позволяет предположить, что корабль был построен между 1762 и 1808 годами с дополнительными ремонтами, предположительно, из более молодых бревен ели/лиственницы».
Семена гречихи датируются в широком диапазоне, простирающемся до начала 20 века, что соответствует последнему периоду использования корабля. Исследователи пришли к выводу, что судно входило в состав торгового флота, работавшего в Каспийском море под влиянием России.
На судне нашли груз с гречихой. Ученые полагают, что это свидетельствует о ее популярности в пищевой культуре того времени. Всего на судне исследователи нашли шесть семейств растений, что может свидетельствовать о широком распространении сельскохозяйственных практик.