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В ГАИ рассказали, какие машины чаще останавливают в праздники

В Госавтоинспекции объяснили, что чаще всего в праздничные дни на дорогах для проверки документов останавливают машины с регистрационными номерами других регионов, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на Njcar.ru.

Источник: ДЕЙТА

Многие водители замечали, что в чужих для них регионах их останавливают чаще. Это действительно так. В ГАИ объяснили такие проверки участившимися случаями приезда преступников-гастролеров. По статистике, 30−40% правонарушений приходится на приезжих преступников. Злоумышленники перемещаются на авто из одного города группой из 3−5 человек.

На некоторых из них у правоохранителей есть ориентировка, именно поэтому они проверяют машины. Обычно это цвет машины и регион регистрации, что вынуждает останавливать все похожие авто.

Второй факт — такие машины проверять проще из-за сговорчивости водителей. По данным представителей Госавтоинспекции, проверять земляков сложнее, так как выше риск конфликта и хамства. Приезжие автомобилисты реже спорят, признаются в нарушении правил, не пытаются хитрить. Это происходит из-за того, что водители осознают, что находятся далеко от дома, не могут использовать свои связи и обратиться к знакомым, чтобы избежать наказания, поэтому ведут себя вежливей.

ГИБДД