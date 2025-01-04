В ГАИ рассказали, какие машины чаще останавливают в праздники

Второй факт — такие машины проверять проще из-за сговорчивости водителей. По данным представителей Госавтоинспекции, проверять земляков сложнее, так как выше риск конфликта и хамства. Приезжие автомобилисты реже спорят, признаются в нарушении правил, не пытаются хитрить. Это происходит из-за того, что водители осознают, что находятся далеко от дома, не могут использовать свои связи и обратиться к знакомым, чтобы избежать наказания, поэтому ведут себя вежливей.