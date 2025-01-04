В ГАИ рассказали, какие машины чаще останавливают в праздники

Многие водители замечали, что в чужих для них регионах их останавливают чаще. Это действительно так. В ГАИ объяснили такие проверки участившимися случаями приезда преступников-гастролеров. По статистике, 30−40% правонарушений приходится на приезжих преступников. Злоумышленники перемещаются на авто из одного города группой из 3−5 человек.
На некоторых из них у правоохранителей есть ориентировка, именно поэтому они проверяют машины. Обычно это цвет машины и регион регистрации, что вынуждает останавливать все похожие авто.
Второй факт — такие машины проверять проще из-за сговорчивости водителей. По данным представителей Госавтоинспекции, проверять земляков сложнее, так как выше риск конфликта и хамства. Приезжие автомобилисты реже спорят, признаются в нарушении правил, не пытаются хитрить. Это происходит из-за того, что водители осознают, что находятся далеко от дома, не могут использовать свои связи и обратиться к знакомым, чтобы избежать наказания, поэтому ведут себя вежливей.