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Три нижегородца выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

Три жителя Нижегородской области стали очередными счастливчиками, которым повезло выиграть по одному миллиону рублей в новогодней лотерее. Об этом сообщают организаторы лотереи.

Источник: Комсомольская правда

На что потратят выигранные деньги счастливчики, пока неизвестно. Пока что победители не обратились за получением призов.

Совокупная сумма выигрышей нижегородцев в новогодней лотерее составила 61 117 311 рублей. В общей сложности в регионе было продано 270 952 выигрышных билета.

Напомним, что жительница Дзержинска выиграла в лотерею два миллиона рублей. Победительница рассказала, что лотерейные билеты купила с мужем случайно в продуктовом магазине и даже не рассчитывала на крупный выигрыш.

Также мы писали, что пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею пять млн рублей. Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги.

Ещё мы сообщали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.

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