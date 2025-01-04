Три нижегородца выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

На что потратят выигранные деньги счастливчики, пока неизвестно. Пока что победители не обратились за получением призов.
Совокупная сумма выигрышей нижегородцев в новогодней лотерее составила 61 117 311 рублей. В общей сложности в регионе было продано 270 952 выигрышных билета.
Напомним, что жительница Дзержинска выиграла в лотерею два миллиона рублей. Победительница рассказала, что лотерейные билеты купила с мужем случайно в продуктовом магазине и даже не рассчитывала на крупный выигрыш.
Также мы писали, что пенсионерка из Нижегородской области выиграла в лотерею пять млн рублей. Согласно информации, жительница купила несколько лотерейных билетов в ноябре прошлого года. По правилам лотереи, женщина выиграла деньги на покупку квартиры, однако собственное жилье у нее уже было, поэтому она решила забрать деньги.
Ещё мы сообщали о семье Чегодаевых, которая выиграла в лотерею автомобиль. Счастливый билет, заставивший поверить в чудо, Ольге подарила мама.