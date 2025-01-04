В первый день 2025 года кинотеатры Прикамья заработали 10,4 млн рублей

Лидерами проката в первый день 2025 года стали: «Волшебник изумрудного города» (сборы — 5,6 млн руб., средние сборы за сеанс — 49,3 тыс. руб.), «Финист. Первый богатырь» (сборы — 2,6 млн руб., средние сборы за сеанс — 36,8 тыс. руб.) и «Елки 11» (сборы — 901,9 тыс. руб., средние сборы за сеанс — 34,6 тыс. руб.).