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В первый день 2025 года кинотеатры Прикамья заработали 10,4 млн рублей

Кассовые сборы кинотеатров Пермского края за 1 января 2025 года составили 10,4 млн руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Это на 2,5 млн больше, чем 1 января 2024 года. Соответствующая статистика опубликована на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Лидерами проката в первый день 2025 года стали: «Волшебник изумрудного города» (сборы — 5,6 млн руб., средние сборы за сеанс — 49,3 тыс. руб.), «Финист. Первый богатырь» (сборы — 2,6 млн руб., средние сборы за сеанс — 36,8 тыс. руб.) и «Елки 11» (сборы — 901,9 тыс. руб., средние сборы за сеанс — 34,6 тыс. руб.).

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