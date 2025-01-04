Латвия ввела новые правила для въезда автомобилей, касающиеся белорусов

Также это не касается тех авто, которые принадлежат или находятся во владении лица, отправляющегося в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.