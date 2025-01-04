В Генеральном консульстве Беларуси в Даугавпилсе сообщили, что Латвия ввела новые правила для въезда автомобилей, касающиеся белорусов.
Так, с 1 января 2025 года транспортные средства, зарегистрированные за пределами Латвии, до въезда на территорию данной страны подлежат обязательному декларированию онлайн. Сделать это можно через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) — e.csdd.lv.
Это не касается машин из ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии.
Информируют, что данное требование не распространяется на транспортные средства, которые принадлежат или находятся во владении лица, пользующегося иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии.
Также это не касается тех авто, которые принадлежат или находятся во владении лица, отправляющегося в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.
В сообщении говорится, что за использование в дорожном движении на территории Латвии незадекларированного транспортного средства на его водителя может быть наложен штраф в размере от 55 до 140 евро.
Кстати, за несколько дней в середине июля 2024 года Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами.