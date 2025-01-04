Создана система контроля водопропускных сооружений на железной дороге

САМАРА, 4 января. /ТАСС/. Система мониторинга состояния водопропускных сооружений на железнодорожных путях, разработанная в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) по заказу РЖД, прошла предварительные испытания. Натурная апробация пилотного образца начнется со сходом снега, сообщили ТАСС в университете.
«Разработки института автоматики и информационных технологий СамГТУ выиграли конкурс РЖД на лучшие инновационные проекты. Проект первой в России системы контроля водопропускных сооружений, направленной на мониторинг засоров и предупреждение аварийных ситуаций, поддержан грантом. Вся информация о состоянии водопропускных сооружений будет контролироваться с помощью мобильного приложения», — рассказал доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» СамГТУ Евгений Мельников. Работа проводилась на средства гранта Инновационного фонда Самарской области в размере 2,489 млн рублей, уточнили в университете.
Проблема размывания железнодорожных путей носит сезонный характер. Для защиты транспортной инфраструктуры талые или дождевые воды направляют в специальные водопропускные трубы и мосты под железнодорожной насыпью, но из-за засоров они нередко перестают работать, что может вызывать аварийные ситуации. За состоянием водопропускных систем на железной дороге следят контролеры, периодически выезжающие на объекты. Система, разработанная в Самаре, призвана автоматизировать контроль и информирование об опасностях.
Как пояснили в СамГТУ, на железной дороге установят датчики сверхвысоких частот и ультразвуковые уровнемеры. Первые предназначены для контроля степени засорения, вторые измеряют уровень воды. Если в водоотводе образуется скопление мусора, приближающееся к пороговому значению и затрудняющее проход воды, предупреждение поступит в мобильное приложение пользователя системы. В сообщении будет указана точка, где зафиксирована опасная ситуация или выявлен засор, и обозначены параметры загрязнения. Это даст возможность оперативно устранить проблему и предотвратить аварийную ситуацию на железной дороге.
По информации университета, натурные испытания пилотного образца, который монтируют на железнодорожных путях рядом с Новокуйбышевском, проведут весной, как только земля освободится от снега. После подтверждения эффективности оборудования специалисты университета готовы наладить его массовое производство. Потребность железнодорожной инфраструктуры оценивают в не менее чем 2,5 тыс. систем контроля.