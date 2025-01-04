Создана система контроля водопропускных сооружений на железной дороге

Как пояснили в СамГТУ, на железной дороге установят датчики сверхвысоких частот и ультразвуковые уровнемеры. Первые предназначены для контроля степени засорения, вторые измеряют уровень воды. Если в водоотводе образуется скопление мусора, приближающееся к пороговому значению и затрудняющее проход воды, предупреждение поступит в мобильное приложение пользователя системы. В сообщении будет указана точка, где зафиксирована опасная ситуация или выявлен засор, и обозначены параметры загрязнения. Это даст возможность оперативно устранить проблему и предотвратить аварийную ситуацию на железной дороге.