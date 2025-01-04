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Вомбатов из Австралии не могут доставить в Новосибирский зоопарк из-за санкций

Хотя вольер для них был готов еще в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

Вомбатов из Австралии не могут доставить в Новосибирский зоопарк из-за санкций: об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

— В связи с международными санкциями экспорты и импорты с Австралией в настоящее время не производятся, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Напомним, вомбатов в Сибирь должны были доставить в рамках сотрудничества по программе сохранения видов животных. Теперь в Сибирь их смогут отправить, когда санкции будут сняты. Хотя вольер для них в Новосибирском зоопарке был готов еще в 2020 году.

флора и фауна