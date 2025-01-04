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В Башкирии построят две новые подстанции скорой помощи

В Башкирии построят две новые подстанции скорой помощи.

Источник: Башинформ

В Башкирии в 2025 году построят две новые модульные подстанции скорой помощи, в уфимском Затоне и в городе Дюртюли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

По его словам, в прошедшем году в регионе уделялось большое внимание развитию системы скорой помощи. Удалось улучшить ситуацию с кадрами: обеспеченность медработниками выросла с 5,4 до 6,5 на 10 тысяч населения. Сотрудникам закупили новую спецформу. В Иглино открылась новая подстанция. За год врачи обслужили более миллиона вызовов.

медицина