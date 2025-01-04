В Башкирии построят две новые подстанции скорой помощи.

По его словам, в прошедшем году в регионе уделялось большое внимание развитию системы скорой помощи. Удалось улучшить ситуацию с кадрами: обеспеченность медработниками выросла с 5,4 до 6,5 на 10 тысяч населения. Сотрудникам закупили новую спецформу. В Иглино открылась новая подстанция. За год врачи обслужили более миллиона вызовов.