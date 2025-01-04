Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году

При этом, отдых начался уже в начале года, пишет ИА El.kz со ссылкой на Учет.kz.
Самые длинные выходные в 2025 году будут (без учета шестидневки):
- в январе 2025 года: отдыхаем на Новый год 4 дня - 1, 2, 3, 4 января, затем 5, 6 января рабочие дни. Рождество — 7 января в 2025 году выпадает на вторник, и это будет еще один день отдыха;
- в марте 2025 года будут переносы: 8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной 10 марта, т. е. казахстанцы отдохнут 3 дня. Наурыз с 21 по 23 марта выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных — 24 и 25 марта, т. е. отдохнем на Наурыз 5 дней подряд;
- в мае 2025 года: на День единства народа Казахстана — 1 мая, четверг, День защитника Отечества — 7 мая, среду, и День Победы 9 мая, пятницу, по одному дню (но для удобства, возможно, будет перенос выходных и рабочих дней);
- в июне 2025 года: Курбан айт приходится на 6 июня, пятницу.
- в июле 2025 года: 3 выходных дня в связи с совпадением Дня столицы с выходным днем;
- в августе — сентябре 2025 года: 30 августа День Конституции выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной день 1 сентября, т. е. 3 дня подряд;
- в октябре 2025 года: 3 дня на День Республики;
- в декабре 2025 года: 1 день на День Независимости, он выпадает на вторник.