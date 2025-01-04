Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками

Так, самым дорогим в этом смысле городом стал Санкт-Петербург: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На второй строчке Москва, здесь за выход на лед и прокат придется выложить 750 рублей. На третьем месте Ростов-на-Дону, где катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.