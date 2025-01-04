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Пермь попала в топ городов-миллионников с самыми дорогими катками

А дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани, Челябинске, Новосибирске и Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Пермь оказалась в топе городов с самыми дорогими катками. Выход на лед со своими коньками будет стоить примерно 285 рублей, а с прокатом коньков — 555 рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса 2ГИС, которые изучили стоимость платных катков в 16 городах-миллионниках.

Так, самым дорогим в этом смысле городом стал Санкт-Петербург: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На второй строчке Москва, здесь за выход на лед и прокат придется выложить 750 рублей. На третьем месте Ростов-на-Дону, где катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.

Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей). Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.

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