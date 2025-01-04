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В аэропорту «Храброво» задерживается 22 рейса

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения.

По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:10 задерживается прилёт и вылет 22 рейсов.

На вылет задерживается 5 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Казань. На прилёт задерживается 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

Задержки рейсов произошли из-за ограничений на приём и выпуск самолётов в петербургском аэропорту «Пулково» для обеспечения безопасности полётов, позднего прибытия самолётов и погодных условий.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.