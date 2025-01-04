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Ставка НДС на продукты из индейки снижена в Беларуси на 10%

В Беларуси снизили ставку НДС на готовые продукты из мяса индейки.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили о снижении ставки НДС на готовые продукты из мяса индейки.

Министерство информирует, что ставка НДС на готовые продукты из мяса индейки (из кода ТН ВЭД 1602 31), отгруженные с 1 января 2025 года, снижена с 20% до 10%.

Кроме того, сообщается, что возможно пересмотреть розничные цены на такие продукты, имеющиеся в остатках на 1 января 2025 года, на предмет корректировки сумм НДС.

Кстати, накануне Нового года премьер Беларуси Головченко допустил, что индейка подешевеет в 2025 году.

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