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Дороги перекроют в Нижнем Новгороде из-за мероприятий

Движение на проспекте Гагарина возле Дворца спорта будет ограничено 4 и 5 января.

Об этом сообщил департамент транспорта. Ограничения продлятся с 7:00 до 21:00 и связаны с проведением хоккейных соревнований.

Кроме того, в центре Нижнего Новгорода временно закроют несколько улиц из-за фестиваля «Горьковская елка» (0+). Об этом информировала городская администрация.

4 января с 14:30 до 18:00 движение будет запрещено на улицах Октябрьской, Грузинской, а также на переулках Холодный и Университетский в местах их пересечения с Большой Покровской. Для объезда будут доступны соседние участки дорожной сети.

Жителей Нижнего Новгорода просят заранее изучить схему движения, проявлять осторожность и соблюдать указания дорожных знаков.