Дороги перекроют в Нижнем Новгороде из-за мероприятий

Об этом сообщил департамент транспорта. Ограничения продлятся с 7:00 до 21:00 и связаны с проведением хоккейных соревнований.
Кроме того, в центре Нижнего Новгорода временно закроют несколько улиц из-за фестиваля «Горьковская елка» (0+). Об этом информировала городская администрация.
4 января с 14:30 до 18:00 движение будет запрещено на улицах Октябрьской, Грузинской, а также на переулках Холодный и Университетский в местах их пересечения с Большой Покровской. Для объезда будут доступны соседние участки дорожной сети.
Жителей Нижнего Новгорода просят заранее изучить схему движения, проявлять осторожность и соблюдать указания дорожных знаков.