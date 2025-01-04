В день рождения Исаака Ньютона «Газета.Ru» разбиралась, был ли он геем или асексуалом

Сам Ньютон не вёл дневников и почти не писал о своей личной жизни в письмах, поэтому трудно дать точный ответ на вопрос о его ориентации. Известно, что в 1667 году Ньютон стал членом Тринити-колледжа в Кембридже, что требовало от него принятия священного сана в течение семи лет после получения степени магистра, что он и сделал в следующем году. Он также должен был дать обет безбрачия и признать 39 статей англиканской церкви.